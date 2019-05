Icardi segna e Adani lo definisce un gol “inutile” Wanda Nara sbotta e lo insulta in

Wanda Nara tra rabbia ed ironia - la moglie di Icardi sicura : “non sa più segnare dopo lo shooting con me? Tra 20 giorni inizia il calciomercato…” : Wanda Nara tra ironia e rabbia a Tiki Taka: le parole dell’argentina moglie e agente di Mauro Icardi E’ una Wanda Nara sempre sincera ma anche ironica, quella che ha partecipato alla puntata di ieri sera di Tiki Taka. La moglie e agente di Mauro Icardi non ha potuto, prima di tutto, non commentare il fallo sul marito Mauro, durant eil match tra Inter e Udinese di sabato sera e il rigore non chiamato: “Icardi ha il piede ...

Inter - Wanda Nara disegna il futuro di Icardi : “Spalletti resta 100 anni? Allora Mauro…” : La show girl argentina ha parlato del futuro del marito nel corso di Tiki Taka, facendo chiarezza sulla volontà di Icardi Toni bassi, per portare avanti quel processo di riconciliazione iniziato dopo il ritorno di Mauro Icardi in campo con l’Inter. Wanda Nara continua a parlare del futuro del marito nelle sue ospitate a Tiki Taka, sottolineando come la sua intenzione sia quella di rimanere in nerazzurro. Tano ...

«Io e Icardi insieme mai - Dybala ti aiuta a segnare» : Nel corso di una intervista a La Gazzetta dello Sport Lautaro Martinez, alla vigilia di Inter-Juve, ha raccontato un po' degli ultimi mesi

La rassegna stampa di giovedì 25 aprile : “Icardi-Dybala - lo scambio rischioso” : 1/5 Gazzetta dello Sport ...

Mauro Icardi torna a segnare - regala l’assist a Perisic e piovono abbracci : Mauro Icardi è ripartito come se niente fosse accaduto, si è ripreso il suo posto con naturalezza esagerata, ha regalato assist e non è mancato il goal.Un palo, il rigore procurato e trasformato con annesso rosso al difensore avversario, l’assist pro Perisic. Icardi è tornato e un’Inter gagliarda, nel senso di Gagliardini doppiettista e scudo spaziale della mediana, ha spazzato via un Genoa tenero e con gli uomini giusti nei posti ...

Highlights Genoa-Inter 0-4 : VIDEO - gol e sintesi. Icardi torna titolare e segna : La 30ma giornata della Serie A di calcio restituisce Icardi all’Inter: gol e assist per l’argentino nella sfida vinta in maniera roboante in casa del Genoa per 0-4. I nerazzurri riprendono la corsa Champions, approfittando anche degli stop delle avversarie, mentre i liguri non riescono ancora a chiudere il discorso salvezza. GLI Highlights DI Genoa-Inter 0-4 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Serie A. Napoli sconfitto a Empoli - Icardi torna e segna : L'Empoli consegna alla Juve un altro pezzo di scudetto: al Castellani il Napoli cade 2-1 e resta a -18 dai bianconeri quando restano 8 giornate

Serie A. Icardi torna e segna - romane sempre peggio : Momento magico per l’Inter di Spalletti che con un 4-0 in casa del Genoa blinda il terzo posto in Serie

La rassegna stampa di giovedì 4 aprile : “Meglio Icardi che mai” : 1/4 ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (3 aprile) : Genoa-Inter 0-4 - segna Icardi. Roma-Fiorentina 2-2 - crollano Napoli e Lazio : oggi mercoledì 3 aprile si sono disputate sei partite valide per la 30^ giornata della Serie A di calcio. La giornata del giorno è la sconfitta del Napoli che ha perso per 2-1 sul campo del Napoli: Farias porta in vantaggio i toscani, Zielinski pareggia al 44′ con una sassata da fuori ma Di Lorenzo regala la vittoria ai padroni di casa al 52′. Successo pesante per l’Empoli in ottica salvezza mentre il Napoli ora si trova a 18 ...

Mauro Icardi torna e segna : l'Inter gode. Rabbia dopo il gol : 'dettaglio' dell'esultanza - occhio a Perisic... : torna e segna, Mauro Icardi . E cosa più importante, fa pure segnare il suo 'nemico' Perisic . Finita la guerra, per il momento, con mister Luciano Spalletti e la società, il bomber argentino e ormai ...