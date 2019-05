I selfie che uccidono | si chiamano “killfie” ed è già emergenza | centinaia le vittime

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Isono un’abitudine dei nostri tempi ma delle volte sfuggono di mano diventando un rischio dai risvolti mortali. Sono i cosiddetti “killfie“, ovvero il tentativo che sfocia in tragedia di uno scatto in un luogo o una circostanza insolita, esotica, audace solo per il gusto di sperimentare un’esperienza estrema e renderla pubblica attraverso i social, alla ricerca di approvazione e ammirazione. Un problema che in 6 anni, tra l’ottobre 2011 e il novembre 2017, ha causato 259 lein tutto il mondo. A segnalarlo è l’Eurispes, che ribadisce i dati resi noti nel suo Rapporto 2019, che in questo caso rilanciano uno studio condotto dall’India Institute of Medical Sciences di Nuova Delhi. La fascia d’età con la più alta incidenza è quella compresa tra i 20 e i 29 anni con 106, seguita dai più giovani 10-19enni che conta 76 ...

FabManuelMulas : Nessuno ne parla più ! Gente che ancora aspetta i famosi #Milioni per la ricostruzione #Accumoli #Amatrice l'import… - donnadeipegni : @matteorenzi questi sono i selfie che ci piacciono - allnews24eu : Selfie troppo pericolosi: in sei anni 259 morti - AllNews24 - Fotografarsi in un luogo o una circostanza rischios… -