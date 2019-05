Giachetti ricoverato Non mangia e non beve da 83 ore per Radio Radicale

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Valentina Dardari Il deputato del PD non si arrende e vuole continuare la sua battaglia per salvareRobertoè statoin ospedale. Il deputato del Partito Democratico ha iniziato lo sciopero della fame e della sete 83 ore fa, in favore della causa di. Questa mattina sono stati eseguiti degli esami clinici e i medici hanno chiesto adi porre fine a questo sciopero. Davanti al suo netto rifiuto, il dottor Luca Luigi Manetti, è stato costretto a disporne il ricovero. Come si legge nel bollettino medico “In seguito ai controlli clinici e di laboratorio effettuati questa mattina dopo 83 ore di assenza di ingestione di alimenti solidi e liquidi, sull’onorevolesi riscontrano segni clinici di disidratazione, ipotensione con astenia marcata”. E ancora “Di fronte al rifiuto diè stato disposto il ricovero ...

