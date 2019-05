Gf 16 | Mediaset ha comunicato che la Michelazzo non entrerà nella casa

Ciao Darwin - cugino del concorrente infortunato : "Comunicato Mediaset tardivo - mi sento preso in giro" : Il comunicato di Canale 5 e della produzione di Ciao Darwin sull'incidente è "arrivato troppo tardi" e "bastava esprimere vicinanza alla famiglia". Ad affermarlo all'Adnkronos è Stefano Ambrosetti, cugino del 54enne concorrente del programma condotto da Paolo Bonolis che rischia di rimanere paralizzato dopo la caduta sui rulli del Genodrome durante la registrazione di una puntata, spiegando che non gli è proprio piaciuto il passaggio in ...

Ciao Darwin 2019 non va in onda stasera - ecco il comunicato Mediaset : Ciao Darwin 2019 non va in onda stasera, ecco il comunicato Mediaset stasera 26 aprile 2019 non andrà in onda Ciao Darwin. La settima puntata del programma sarà trasmessa il 3 maggio alle 21.20 su Canale 5. Tale decisione è dovuta alle previsioni sugli ascolti che potrebbero calare a causa del periodo festivo in cui ci troviamo. Il cambio di programma non è quindi legato all’infortunio che ha coinvolto un concorrente durante il ...