Cefalù | capodoglio morto sulla riva La denuncia di Greenpeace | “Ecco tutta la plastica

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Questo è quello che abbiamo trovato nel suo stomaco“. Laarda, direttamente dalle rive siciliane di, in provincia di Palermo, dove qualche giorno fa è stato trovato undi sette anni spiaggiato. Al suo interno, come mostra nel video un attivista dell’associazione, una grossa quantità di. Il ritrovamento è avvenuto alla vigilia della partenza di una spedizione di ricerca e monitoraggio sullo stato di salute dei nostri mari, organizzata insieme a The Blue Dream Project. “Non possiamo certo far finta che non stia succedendo nulla», dichiara Giorgia Monti, responsabile campagna mare diItalia. “Sono ben cinque i capodogli spiaggiati negli ultimi cinque mesi sulle coste italiane. Nello stomaco della femmina gravida ritrovata a marzo in Sardegna sono stati trovati addirittura 22 kg di. Il ...

