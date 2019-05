Cannes 2019 | THE DEAD DON’T DIE di Jim Jarmusch - La recensione

i-filmsonline

(Di lunedì 20 maggio 2019) A tre anni di distanza dal precedente, stupendo, Paterson (2016), il regista di culto Jimtorna al Festival diper presentare la sua ultima stralunata commedia (in concorso, come film d'apertura). Il cast è d’eccezione ma, come per tutti i lavori del cineasta statunitense, è la sostanza tematica e drammaturgica che lascia davvero il segno. TheDie (in Italia con il titolo I morti non muoiono) vuole infatti essere una riflessione precisa e mirata sulla contemporaneità americana. In gioco c’è molta carne al fuoco, forse troppa: si passa dalla condizione climatica e ambientale sino all’influenza politica della classe dirigente, toccando anche l’apatia delle nuove generazioni e lo scollamento tecnologico.

