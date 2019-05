La ciocara ha detto si! Alessia Macari sposa il calciatore del Foggia Oliver Kragl (Di lunedì 20 maggio 2019) Alessia Macari ed Oliver Kragl si sono detti si, l'annuncio è avvenuto presso la città di Foggia, nella città dove lui fa il calciatore. Questa mattina dopo le 11 il tedesco e la ciociara hanno detto sì nella parrocchia dell’Annunciazione. Un matrimonio cui saranno presenti circa 250 invitati, alcuni giunti a bordo di pullman. Presenti, tra gli altri, il direttore sportivo Luca Nember e i calciatori Boldor, Noppert, Greco.



La soubrette invece ha portato con sè, tra gli invitati Mariana Rodriguez, Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli. All’arrivo in chiesa, la sposa è stata schermata da ombrelli bianchi per garantire l’esclusiva giornalistica al noto settimanale “Chi”.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di lunedì 20 maggio 2019)edsi sono detti si, l'annuncio è avvenuto presso la città di, nella città dove lui fa il. Questa mattina dopo le 11 il tedesco e la ciociara hannosì nella parrocchia dell’Annunciazione. Un matrimonio cui saranno presenti circa 250 invitati, alcuni giunti a bordo di pullman. Presenti, tra gli altri, il direttore sportivo Luca Nember e i calciatori Boldor, Noppert, Greco.La soubrette invece ha portato con sè, tra gli invitati Mariana Rodriguez, Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli. All’arrivo in chiesa, laè stata schermata da ombrelli bianchi per garantire l’esclusiva giornalistica al noto settimanale “Chi”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

tpi : La 'ciociara' Alessia Macari si sposa con il bel calciatore: le foto del matrimonio in esclusiva - francogino1 : Olli Kragl e Alessia Macari sposi a Foggia: bagno di folla per il calciatore rossonero e la soubrette - immediatonet : ????????Olli #Kragl e Alessia #Macari sposi a #Foggia: bagno di folla per il calciatore rossonero e la soubrette #VIDEO… -