Alessandra Amoroso sbugiarda Mark Caltagirone dopo Amici | Peccato io non ne ricordi

Alessandra Amoroso di nuovo single? : Secondo le ultime indiscrezioni la cantante avrebbe messo fine alla sua storia con Stefano Settepani. La coppia, legata da diversi anni e molto riservata, avrebbe infatti smesso di seguirsi su Instagram. In tempo di social un unfollow vale più di mille parole e l’indizio comparso sul profilo della Amoroso potrebbe essere l’annuncio velato di una rottura.-- Stefano Settepani, collaboratore di Maria De Filippi che lavora dietro le quinte di ...

Amici 18 - la lettera di Alessandra Amoroso a Maria De Filippi : "Sei una grande donna - ti voglio bene" (video) : Maria De Filippi, in occasione della semifinale di Amici 18, in onda, stasera, sabato 18 maggio 2019, ha ricevuto la visita a sorpresa della cantante, Alessandra Amoroso. Con la complicità della produzione e Giuliano Peparini, la cantante, vincitrice di qualche edizione fa del talent show di Canale 5, ha avuto modo di ringraziare la conduttrice per i dieci anni di successo nella discografia italiana.prosegui la letturaAmici 18, la lettera ...

ZED e Salzano - Striscia la notizia incontra Alessandra Amoroso : “ricatti sul suo nome” per ottenere il palazzetto a Padova : Striscia la notizia incontra Alessandra Amoroso e le sottopone uno scambio di mail avvenuto ai tempi dell'organizzazione del suo concerto a Padova, tra F&P Group di Ferdinando Salzano e Zed, che detiene i diritti sul palasport. Zed denuncia pressioni da parte di Salzano in merito all'organizzazione del concerto del 10 Tour di Alessandra Amoroso a Padova. A tour concluso e a concerto già svolto, Max Laudadio di Striscia la notizia incontra ...

Alessandra Amoroso a cuore aperto : “Non ho mai mentito - perdonatemi” : Alessandra Amoroso apre il suo cuore ai fan: la cantante si sfoga con un lungo messaggio sui social Un importante traguardo è stato raggiunto da Alessandra Amoroso nel 2019. Da quando ha conquistato la vittoria ad Amici di Maria De Filippi sono passati ben 10 anni e, per questo motivo, Alessandra ha pensato bene di […] L'articolo Alessandra Amoroso a cuore aperto: “Non ho mai mentito, perdonatemi” proviene da Gossip e Tv.