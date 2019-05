Pronti per Les Mans 2019

lanotiziasportiva

(Di domenica 19 maggio 2019) A un’ora dalla partenza di Le, con il solito Márquez in pole e Petrucci e Miller che scalpitano in prima fila, altri protagonist confidano in una gara migliore delle precedentiLa classe regina del MotoGP rimane in Europa, per la gara numero cinque che si sta svolgendo a Le. Seppur si tratta di un circuito prettamente per le auto, conserva un fascino non indifferente per le due ruote. Queste, infatti, si trovano a loro agio perché I piloti possono spalancare il gas a loro piacimento e cimentarsi in tante curve progressive e una staccatona molto aggressive.La gara di Lepuò essere condizionata dal tempo che, in quell’area geografica, tende spesso a cambiare impèrovvisamente.I delusiIl record della pista è detenuto, udite udite, da Maverik Vinales che lo conquistò nel 2017. Quest’anno, il pilota della Yamaha parte dall’undicesima ...

juventusfc : Matchday! L'ultima grande notte all'Allianz Stadium da vivere insieme! Pronti per la festa? #JuveAtalanta ????????… - juventusfc : #JuveAtalanta: i gol dell'andata ???? Siete pronti per la festa Scudetto di domani sera? - acmilan : San Siro si prepara a ruggire per l’ultima gara casalinga della stagione. Siete pronti a dipingere lo stadio di ros… -