Muore investito | gli rubano il portafogli e vanno a prelevare col suo bancomat

Verona - investito da un’auto mentre è in bici : Nicu Muore a 20 anni dopo 10 giorni di agonia : Nicolae Bodean, 20enne di origine moldava ma residente a Verona , è morto dopo 10 giorni di agonia in seguito ad un incidente stradale: il giovane era a bordo della sua bici cletta quando è stato investito da un'auto guidata da un 23enne, la cui posizione potrebbe aggravarsi: rischia l'accusa di omicidio stradale.Continua a leggere

Frosinone - Muore bambino di due anni. La mamma : “L’hanno investito”. La donna sarà interrogata : Un bambino di appena due anni e mezzo è morto in circostanze ancora da accertare nel pomeriggio di mercoledì, a Volla di Piedimonte, provincia di Frosinone . Alle 16.30 un testimone ha chiamato il 118 dicendo che un bambino si trovava in gravissime condizioni e privo di conoscenza. Quando sono arrivati sul posto, i medici a bordo dell’elisoccorso hanno tentato di rianimarlo, ma era ormai troppo tardi e il bambino , ancora a terra nel cortile ...

Investito da un'auto - Muore idraulico di 36 anni : Non ce l'ha fatta Emanuele Camuscini. Il 36enne di Pieve San Paolo, Investito da un'auto la settimana scorsa in via del Marginone nel Comune di Capannori, è morto nella notte all' ospedale Cisanello ...