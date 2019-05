Mahmood secondo all’Eurovision | Laura Pausini dice la sua

Mahmood secondo all'Eurovision. Laura Pausini : "Con un testo in italiano - gigante!" : L’Italia con Mahmood e il suo brano “Soldi” ha raggiunto un ottimo secondo posto all’Eurovision che mancava dal 2011, quando a ottenerlo fu Raphael Gualazzi con “Follia d’Amore”.Al vincitore dell’ultimo festival di Sanremo, inoltre, è stato assegnato anche il Composer Award, premio per la migliore composizione. Gli utenti dei social network hanno seguito attentamente l’Eurovision, ...

Eurovision - vince l’Olanda con Duncan Laurence. Mahmood arriva secondo dopo testa a testa : L’Olanda ha vinto l’Eurovision Song Contest 2019 con la canzone “Arcade” di Duncan Laurence. secondo posto per l’Italia con “Soldi” di Mahmood, battuto per pochi voti dopo un testa a testa: il cantante vincitore di Sanremo ha ottenuto 27 punti in meno del primo classificato (465 punti in totale da giuria e televoto). Terza la Russia con Sergey Lazarev. L’edizione di Tel Aviv ha visto come superospite ...

Eurovision Song Contest 2019 - vince l’Olanda. Secondo Mahmood - : Roberta Damiata Dopo una classifica “otto volante” con 492 punti, vince l’Eurovision Song Costest l’Olanda. L’Italia al Secondo posto per soli 30 punti E’ stata una votazione al cardiopalma quella dell’Eurovision Song Contest 2019 che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino a quando non è stato decretata vincitrice l’Olanda con Duncan Laurence che ha portato sul palco a Tel Aviv il brano “Arcade”. Un fotofinish che ha superato la ...

Eurovision : trionfa l'Olanda - Mahmood secondo e polemiche per Madonna : Ieri, sabato 18 maggio, è terminata la finale dell'Eurovision Song Contest 2019: ha trionfato l'olandese Duncan Laurence con Arcade. Mahmood si è piazzato al secondo posto con Soldi conquistando 465 voti in totale dalle giurie e dal televoto: è il miglior risultato raggiunto dal nostro Paese dal 2011 quando anche Raphael Gualazzi si classificò sul secondo gradino del podio. Nello specifico, l'Italia si è piazzata in quarta posizione, con 212 ...

Eurovision 2019 - vince Duncan Laurence dei Paesi Bassi : Mahmood secondo : Chi ha vinto l’Eurovision 2019? I Paesi Bassi con Duncan Laurence, Mahmood al secondo posto Finisce con un ottimo secondo posto l’avventura di Mahmood all’Eurovision Song Contest 2019. L’evento, che quest’anno si è tenuto in Israele, è stato vinto dal cantante dei Paesi Bassi Duncan Laurence. Dunque, nel 2020 l’Esc verrà organizzato dall’Olanda e si terrà ad Amsterdam. La vittoria […] L'articolo Eurovision 2019, vince Duncan Laurence ...

