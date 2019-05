LIVE Motocross | GP Portogallo MXGP 2019 in DIRETTA | Tim Gajser vince gara-2 e il GP di

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladelle due manche del Gran Premio deldi. Sul tracciato di Agueda, con i suoi 1630 metri, andrà in scena il sesto appuntamento di una stagione che si sta dimostrando decisamente spettacolare e vibrante. Come se non bastasse, poi, in questo fine settimana dovevamo vivere il rientro ufficiale del campione del mondo in carica Jeffrey Herlings. Il giovane talento olandese, dopo il lungo stop per colpa dell’infortunio al piede patito nel corso degli allenamenti invernali, era pronto a tornare in scena con la chiara intenzione di rimettersi are, come ha fatto con grandissima regolarità nella scorsa annata. Ieri, tuttavia, non ha preso parte alla qualifying race, posticipando ulteriormente il suo nuovo inizio. Pensando al presente, invece, sarà il duello tra il nostro Tony Cairoli e Tima impreziosire la tappa ...

zazoomblog : LIVE Motocross GP Portogallo MXGP 2019 in DIRETTA: dalle ore 18.10 gara-2 Tony Cairoli vuole la rivincita -… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Portogallo MXGP 2019 in DIRETTA: Gajser vince la prima manche davanti a Cairoli dalle ore 18.10 g… - zazoomnews : LIVE Motocross GP Portogallo MXGP 2019 in DIRETTA: Tony Cairoli parte a razzo e prova ad allungare Gajser è secondo… -