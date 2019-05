70enne si fa arrestare fingendo una rapina pur di non vivere più con la moglie

baritalianews

(Di domenica 19 maggio 2019) Un settantenne hato una banca di Kansas City allo scopo di essere arrestato e poter stare così lontano dallacon cui litigava costantemente. Lawrence John Ripple è entrato in banca ed ha consegnato un biglietto al cassiere, dove era scritto “Ho una pistola, dammi i soldi”. Il cassiere ha ubbidito, ma poi Ripple invece di fuggire si è seduto comodamente su una poltroncina all’ingresso della banca. Quando un addetto della sicurezza è arrivato, Ripple gli ha detto tranquillamente che era lui la persona che stava cercando. L’addetto ha ripreso i soldi consegnati dal cassiere all’uomo, ed ha avvertito la polizia, e gli agenti sono arrivati in pochi istanti dato che la stazione di polizia è nello stesso palazzo della banca. Durante l’interrogatorio, Ripple ha spiegato che continuava a litigare con lae non voleva continuare ad essere in quella situazione. E ...

