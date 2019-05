Truffa da 24mila euro per un Rolex venduto online

ilfogliettone

(Di sabato 18 maggio 2019) Una doppiasulla venditadi unDaytona ha visto come vittima un 33enne di Scandiano (Reggio Emilia): l'uomo ha versato un totale disenza mai vedersi recapitare l'orologio. Per questo un 45enne leccese e una 46enne barese sono stati denunciati dai carabinieri perin concorso. Stando agli accertamenti, la coppia avrebbe alle spalle numerosi precedenti per, tanto da poterli considerare dei 'professionisti' delle vendite fantasma sul web.L'orologio era stato messo in venditaal prezzo di 13.500; ma lo scandianese dopo aver versato la caparra di millee aver poi saldato i restanti 12.500 non si era mai visto recapitare l'oggetto. A quel punto, tra mille scuse, gli era stata inviata una fotografia con l'avvenuto bonifico della restituzione dell'intera somma. Nel frattempo, pero', era ripartita una veloce trattativa per la ...

