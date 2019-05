Terremoto, due scosse nel maceratese: la terra trema a Muccia, magnitudo 3.0 (Di sabato 18 maggio 2019) Due scosse di Terremoto sono state registrate a un'ora di distanza l'una dall'altra in provincia di Macerata. Entrambe di magnitudo 3.0. La prima ha avuto il suo epicentro in mare, la seconda nel cratere del sisma del 2016, a due chilometri di distanza da Muccia. Non si segnalano, nonostante la scossa sia stata avvertita dalla popolazione, danni a cose e persone.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di sabato 18 maggio 2019) Duedisono state registrate a un'ora di distanza l'una dall'altra in provincia di Macerata. Entrambe di3.0. La prima ha avuto il suo epicentro in mare, la seconda nel cratere del sisma del 2016, a due chilometri di distanza da. Non si segnalano, nonostante la scossa sia stata avvertita dalla popolazione, danni a cose e persone.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

WCostituzione : RT @sono_farmaci: La scuola in testa (ti cade). Mentre Gnassi fa il gradasso con i bambini, le scuole di #boicottaRimini che rispettano le… - comitatoliberta : RT @sono_farmaci: La scuola in testa (ti cade). Mentre Gnassi fa il gradasso con i bambini, le scuole di #boicottaRimini che rispettano le… - tablerider : RT @sono_farmaci: La scuola in testa (ti cade). Mentre Gnassi fa il gradasso con i bambini, le scuole di #boicottaRimini che rispettano le… -