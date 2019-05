Scontro social tra Giorgio Albanese e Andreas Muller | ' Ognuno si faccia la propria vita'

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) In queste ultime ore si è acceso unosuinetwork tra due ballerini legati al programma "Amici". I protagonisti di questo diverbio sono stati, attuale professionista del talent-show, e, ex allievo della quattordicesima stagione della trasmissione e anche lui danzatore. Proprio quest'ultimo ha aperto la polemica rispondendo ad alcune domande che gli sono state poste dai suoi fan su Instagram, dalle quali è emersa una scarsa simpatia verso. In molti, infatti, pensavano che i due andassero d'accordo, invece pare che la situazione sia completamente diversa.attaccasu Instagram Un fan ha chiesto all'ex concorrente di "Amici" cosa pensasse di, e lui ha risposto dicendo che non pensa proprio niente di lui, essendo una persona che non gli piace: "Non occupo il mio tempo a pensare a persone che non mi interessano", ha ...

