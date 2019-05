Sassuolo | De Zerbi | “Potevamo vincere De Rossi? Mi dispiace”

calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) “C’è rammarico perché per quanto ha detto il campo avremmo anche potuto. Negli ultimi minuti abbiamo sofferto la loro fisicità e la differenza di obiettivi, loro potevano osare ma noi potevamo fare qualcosa in più”. Queste le dichiarazioni di Roberto Deal termine di-Roma 0-0 al Mapei Stadium. “Oggi non abbiamo subito gol ed è importante ma dobbiamo crescere nella cattiveria sotto porta. La Roma non fa una pressione forsennata quindi avevamo superiorità in diverse zone, qualche volta avremmo potuto velocizzare la manovra – ha proseguito il tecnico neroverde a DAZN – L’abbraccio con De? Mi ha fatto i complimenti per i ragazzi, io gli ho detto che mi dispiace per la sua situazione. Noi in società abbiamo uno come Magnanelli, le bandiere vanno rispettate: sta a loro decidere quando dover smettere”. SEGUI ...

