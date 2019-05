Il mio gioco preferito di Nek è la prima parte del percorso intimista di un eterno

Si aggiungono nuovi appuntamenti all’instore di Nek per Il mio gioco preferito Parte Prima : I nuovi appuntamenti instore di Nek sono ufficiali. Filippo Neviani ha quindi mantenuto le promesse e ha aggiunto qualche data al calendario di eventi che ha pensato per il nuovo album, Il mio gioco preferito Parte Prima, dal quale ha già estratto La storia del mondo e Mi farò trovare pronto, in gara all'ultimo Festival di Sanremo. Il nuovo album è arrivato a poco meno di tre anni dalla sua ultima prova di studio, Unici, con la quale aveva ...

OM incontra Nek per Il mio gioco preferito : “Mi piace la non prevedibilità delle cose” : Esce oggi il nuovo album di Nek, Il mio gioco preferito - parte prima. Diviso in due parti, la prima parte del disco si compone di 7 tracce tra le quali il brano sanremese Mi farò trovare pronto, disponibile anche nella versione in duetto con Neri Marcorè, e il nuovo singolo, La storia del mondo. Per la seconda parte di Il mio gioco preferito bisognerà attendere l'autunno. Abbiamo incontrato Nek alla vigilia dell'uscita del suo nuovo ...

"Da Borges a Marcorè il mio gioco preferito è l'entusiasmo per la vita"» : Difficile che Nek abbassi l'asticella. Lui vive di musica, da sempre, e anche mentre parla del nuovo disco suona la sua chitarra Gretsch: 'Non posso farne a meno', sorride. Il mio gioco preferito, ...

Nek esce con 'Il mio gioco preferito' : 'Il mio disco diviso in due' : Il quattordicesimo album di inediti di Nek Filippo Neviani, Il mio gioco preferito - parte prima è proprio il primo capitolo di un progetto musicale che caratterizzerà il 2019 dell'artista e la cui ...

Il 10 maggio Nek pubblica l’album “Il mio gioco preferito – parte prima” : Milano. «Un esperimento che non avevo mai fatto questo progetto in due parti, due uscite in momenti diversi, per raccontare

Nek lancia il nuovo album : ''Il mio gioco preferito'? E' la mia vita' : A tre mesi di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo, Nek lancia il suo nuovo album che non è solo un disco, ma un progetto, un esperimento: ' Il mio gioco preferito - Parte prima ', in ...

Ufficiale l’instore tour di Nek per Il mio gioco preferito : tutti gli eventi firma copie per il nuovo album : Sono ufficiali le date dell'instore tour di Nek legate a Il mio gioco preferito Parte Prima, nuovo album che Filippo Neviani rilascerà il 10 maggio prossimo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Mi farò trovare pronto. Le occasioni per avere una firma sulla propria copia dell'album inizieranno direttamente dal 10 maggio, data prevista per l'arrivo dell'album sul mercato, per proseguire in tutta Italia fino alla fine di maggio ...

Uno spaccato di vita ne La storia del mondo di Nek - nuovo singolo da Il mio gioco preferito (audio e testo) : La storia del mondo di Nek è il nuovo singolo da Il mio gioco preferito. Il cantautore di Sassuolo è quindi pronto a tornare in radio a cominciare dal 19 aprile con quello che sarà il brano apripista del prossimo album in programma per il 10 maggio. Il testo di La storia del mondo mostra uno spaccato del passato e del presente, di piccoli momenti di vita ma anche di passi che hanno segnato intere generazioni. La musica del nuovo album sarà ...

La storia del mondo è il nuovo singolo di Nek da Il mio gioco preferito prima del tour europeo : Il nuovo singolo di Nek è La storia del mondo. Il brano arriva a qualche settimana dal rilascio del nuovo album che l'artista di Sassuolo ha annunciato per il 10 maggio e in due volumi. Il titolo scelto è Il mio gioco preferito. Sui social, l'artista ha iniziato a dare qualche anticipazione sul testo del brano che ha scelto come singolo di lancio di lancio del prossimo album dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano Mi ...

Nek : in arrivo il nuovo singolo “La storia del mondo” - estratto dal disco “Il mio gioco preferito – Parte prima” : In uscita il 19 aprile The post Nek: in arrivo il nuovo singolo “La storia del mondo”, estratto dal disco “Il mio gioco preferito – Parte prima” appeared first on News Mtv Italia.

