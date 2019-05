Cinque cose da non fare per pulire lo schermo dello smartphone

Cinque cose che forse non si sanno sull'ospedale Bambino Gesù : L'ospedale pediatrico Bambino Gesù compie 150 anni, ma non li dimostra affatto. Centro d'eccellenza in Europa per la cura e la sperimentazione clinica, nel 2019 sarà inaugurato un Centro per le cure palliative pediatriche in via Aurelia e partiranno i lavori per la costruzione di un Centro per la cura dei tumori e i trapianti in viale di Villa Pamphilj, oltre che per l'ampliamento della sede di Palidoro. “Il futuro è una ...