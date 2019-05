Parte da questa stagione un nuovo riconoscimento introdotto dalla Lega Serie A per premiare al termine della ...

Economia circolare - dal legno arriva un esempio virtuoso : Il riciclo del legno è diventato un vero esempio virtuoso di Economia circolare. Secondo gli ultimi dati diffusi da "Rilegno", ovvero il consorzio nazionale per il recupero e ricilo degli imballaggi di legno, l'attività è cresciuta del 7,74% lo scorso anno e oggi vale circa 1,4 miliardi di euro.Economia circolare e virtuosaComplessivamente, il riciclo è giunto a un volume di quasi 2 milioni di tonnellate raccolte e avviate al riciclo. Ancora più ...

Alimentazione e salute : i cibi più ricchi di potassio - minerale essenziale per l’organismo : Il potassio è un importante minerale che aiuta a bilanciare il pH e i fluidi del corpo. È importante per la regolazione della pressione sanguigna ed è necessario per la normale crescita muscolare, per il sistema nervoso e per le funzioni cerebrali. Secondo gli esperti, l’adulto medio dovrebbe consumare circa 4.700mg di potassio al giorno. I livelli di potassio nel corpo possono essere influenzati da malattie renali, diabete, vomito, livelli ...

La Lega Pro partecipa al progetto sport e scuola “I semi dell’etica” : “Il pallone è uno strumento di crescita e può accompagnare i giovani nel percorso scolastico e sportivo”. E’ convinto Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, intervenuto a Roma al Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti a Roma alla fase finale de ” I semi dell’etica”. Il progetto, giunto alla quarta edizione e’ organizzato dalla Lega Pro con il Mecs e l’Acsi, e punta a favorire un piano ...

"La Lega è garanzia di stabilità" Salvini allontana la crisi di governo : Dalla manifestazione sovranista di Milano in vista delle elezioni europee del 26 maggio, il leader della Lega Matteo Salvini manda segnali di pace a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle. "Questo governo ha fatto cose buone e farà altre cose buone perché la Lega è garanzia di... Segui su affaritaliani.it

Abito italiano per il Royal Wedding di Gabriella di Windsor : Abito italiano e tiara della nonna per le nozze di Lady Gabriella Windsor, oggi convolata con Thomas Kingston nel castello di Windsor, a un anno - quasi esatto - dal matrimonio del principe Harry con Meghan Markle. Lady Gabriella è figlia del principe di Kent Michael, cugino della regina Elisabetta II. Il vestito della sposa, figlia del cugino è stato realizzato dalla stilista Luisa Beccaria, la prima italiana a creare un Abito nuziale per la ...

Il Napoli lancia la nuova offerta di merchandising on-demand : Il Napoli amplia ancora gli orizzonti del brand e punta sui gadget. In un’ottica di continua innovazione, la SSC Napoli presenta oggi ai suoi tifosi una nuova offerta di merchandising on-demand sul nuovo “Napoli Tailor Made Store”. Su questa piattaforma saranno disponibili grafiche originali che i tifosi in tutto il mondo potranno applicare su un’ampia gamma di prodotti di merchandising. La prima collection è dedicata a Dries Mertens, e nelle ...

MotoGp – Valentino Rossi 5° in qualifica a Le Mans : le parole del Dottore sono rassicuranti : Ottimo balzo di Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp di Francia: il Dottore chiude in quinta posizione grazie anche ad una genialata in Q1 sono andate in scena oggi pomeriggio le qualifiche del Gp di Francia: Marc Marquez ha conquistato la sua 55ª pole position, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Una seconda fila tutta italiana a Le Mans, con Dovizioso quarto, seguito da Valentino Rossi e Morbidelli. AFP/LaPresse Un ...

NBA – Brooklyn Nets - si tenta il colpaccio in free agency : occhi puntati su Jimmy Butler : Jimmy Butler sarà free agent in estate e potrebbe decidere di non rifirmare con i Philadelphia 76ers: i Brooklyn Nets monitorano con attenzione la situazione La free agency estiva sarà particolarmente bollente, con diverse franchigie NBA pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi i migliori nomi disponibili fra i giocatori che risulteranno senza contratto. Fra di essi, Jimmy Butler è uno di quelli che fa più gola a tante franchigie. Il ...

Juventus - l'allenatore lo sceglie Cristiano Ronaldo. Un nome clamoroso : soffiata-terremoto da Vinovo : Il giorno dopo l'addio fra Allegri e la Juve, alla Continassa sono ore di riflessione per individuare un sostituto che metta d' accordo tutti. I profili che trapelano vanno da un estremo all' altro, ovvero da chi ha sufficiente esperienza internazionale per dare l' assalto alla Champions, a chi ha m

La Spezia - c’è la presentazione di un libro di Altaforte : prete fa suonare le campane a morto : Le campane della chiesa di “Nostra Signora della Salute” alla Spezia hanno suonato “a morto” durante la presentazione di un libro edito da Altaforte, la casa editrice vicino a CasaPound. Il parroco, don Francesco Vannini: “È morto quello spirito che ha pervaso questa città per moltissimi anni”.Continua a leggere

Patologie rare - l’appello del sindaco di Napoli : “Aiutateci a salvare il piccolo Gabriele - ecco come fare” : “Gabriele è un bimbo di 19 mesi, affetto da una patologia rarissima, solo 20 casi noti nel mondo, il suo è l’unico in Italia. L’unica strada di guarigione è il trapianto di midollo. Il 24 maggio dalle 10 alle 20 l’ADMO allestirà a piazza Dante a Napoli una postazione per cercare un donatore compatibile con il piccolo. Basta avere tra i 18 e i 35 anni, un peso di almeno 50kg ed essere in buona salute, un semplice prelievo ...

Chelsea - Sarri incontra Abramovich : il tecnico chiede chiarezza per pianificare il futuro : Obiettivi raggiunti alla prima stagione all’estero per Maurizio Sarri. Ma stranamente, al di là di come andrà a finire, non è detto che lui e il Chelsea proseguano insieme. Anzi, in questo momento non sembra così. Il tecnico toscano ha fretta, ha bisogno di capire le intenzioni di Abramovich in modo da pianificare il futuro, con tante squadre italiane che lo “aspettano”. Nell’incontro tra l’ex allenatore del ...

MotoGP tv - GP Francia 2019 : su che canale vedere la gara. Orari e programma su Sky e TV8 : Il Gran Premio di Francia 2019, quinto round stagionale del Motomondiale, si disputerà domenica 19 maggio alle ore 14.00 sul circuito Bugatti di Le Mans, versione ridotta della pista usata per la leggendaria 24 Ore automobilistica. Nella classe regina il leader del campionato Marc Marquez va a caccia della quarta vittoria nelle prime cinque gare del 2019 per allungare in maniera decisa in classifica generale in vista dei prossimi due ...

Caleb Ewan ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia : Il ciclista australiano Caleb Ewan ha vinto in volta l’ottava tappa del Giro d’Italia, 239 chilometri da Tortoreto Lido a Pesaro. Ewan, alla seconda vittoria in carriera al Giro d’Italia, ha preceduto al traguardo l’italiano Elia Viviani e il tedesco Pascal Ackermann, che