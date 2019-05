Ultime Notizie Roma del 17-05-2019 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 17-05-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella studio scontri tra le forze dell’ordine e manifestanti ieri sera Napoli nei pressi del palazzo della prefettura dovrei in corso il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini Napoli ha effettuato cariche per allontanare i manifestanti che hanno lanciato transenne fumogeni ...

Pensioni Ultime Notizie : turnover Quota 100 - Damiano contro la Bongiorno : Pensioni ultime notizie: turnover Quota 100, Damiano contro la Bongiorno Sul tema Pensioni ultime notizie riportano il punzecchiamento di Cesare Damiano nei confronti del ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno sul turnover professionale che dovrebbe esserci in diversi comparti. Per l’ex presidente della commissione Lavoro alla Camera, la soluzione potrebbe essere molto più semplice di quanto la Bongiorno fa sembrare. ...

PAS e sostegno - Ultime Notizie : la proposta presentata piacerà a Bussetti e Conte? : PAS e sostegno: i sindacati hanno presentato ieri una proposta unitaria al Miur in relazione a questi due argomenti. Come aveva spiegato un comunicato della Gilda degli insegnanti prima dell’incontro, si auspica “a indire rapidamente una fase transitoria abilitante destinata a tutti i docenti che hanno maturato tre annualità di servizio“. Lo stesso comunicato precisava che “nel contratto di Governo, e precisamente nel ...

Scuola - precariato Ultime Notizie : esito dell’incontro Governo-sindacati : Nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, le rappresentanze dei sindacati e del Ministero dell’Istruzione si sono incontrati per proseguire il confronto sul tema del precariato, secondo l’intesa raggiunta da Governo e parti sociali lo scorso 24 aprile. Incontro Miur-sindacati: la proposta sindacale per i docenti con 36 mesi di servizio Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non era presente all’incontro a causa di impegni ...

Ultime Notizie Roma del 16-05-2019 ore 20 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione in apertura sulla Giunta leghista di Legnano con l’arresto di sindaco e di due assessori il primo cittadino ed un assessore ai domiciliari l’altro in carcere indagini per turbata libertà degli incanti turbata libertà del procedimento di scelta del contraente corruzione elettorale un incarico in cambio di voti tra le contestazioni e la nomina di soggetti amici e ...

Ultime Notizie Roma del 16-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli azzerata la Giunta leghista di Legnano ai domiciliari il sindaco e l’assessore alle opere pubbliche in carcere l’assessore al bilancio gravi le accuse della procura che parla tra l’altro disco fisso della legalità all’attacco sul tema corruzione dice primer 5 Stelle Luigi Di Maio è chiaro ed evidente che c’è ...