Project Boundary è un nuovo FPS ambientato nello spazio sviluppato da un team

(Di venerdì 17 maggio 2019)è unsparatutto in prima persona in fase di sviluppo per PC e PlayStation 4. Il gioco è in produzione dal 2016 ed è un FPS che permette al giocatore di indossare tute spaziali ed imbracciare armi futuristiche il tutto in assenza di gravità.Lo studio di sviluppo dietro a questo titolo si chiama Surgical Scalpels, ha sede in Cina e la particolarità è che è composto da solo 14 persone. Polygon è riuscito ad intervistarli e a capire meglio il meccanismo che c'è dietro al gioco.Surgical Scalpels spiega come si siano avvalsi del progetto di Sony, China Heroche sostiene lo sviluppo di giochi da parte di studi cinesi, dopo che nel 2014 il consiglio di stato cinese ha revocato il divieto di vendita di console e giochi stranieri.Leggi altro...

