Luigi' s Mansion 3 è stato classificato in Corea

(Di venerdì 17 maggio 2019)'s3 èannunciato lo scorso anno e da allora non sono state molte le informazioni rilasciate al pubblico, se escludiamo alcuni leak sulla data di uscita rilasciati da alcuni rivenditori.Come riporta Gamingbolt, le cose potrebbero cambiare presto in quanto secondo un Tweet di Gemtasu,'s3 sarebbedall'ente di classificazioneno. Certo, essendo un titolo già annunciato non dovrebbe sorprendere più di tanto una cosa del genere, tuttavia in passato abbiamo assistito all'arrivo di nuove informazioni a classificazione avvenuta, dunque questo potrebbe accadere anche con's3."Inoltre's3 èin, dunque potremmo saperne di più in merito molto presto.." - recita il Tweet di Gematsu.Leggi altro...

