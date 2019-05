Lorenzo Licitra | dopo la vittoria a X Factor | Torno a respirare vita

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Andrea Conti Il tenore pop ha aspettato due anni per poter concretizzare un nuovo percorso discografico. Team nuovo e arriva l'inedito "Sai che ti ho pensato sempre". "Avevo bisogno di trovare un brano che parlasse per me e non solo di me", dicelaa Xnel 2017, torna con un progetto discografico totalmente nuovo. La storia del tenore - reduce dalla finale Tim Cup Coppa Italia del 15 maggio, dove ha cantato l’Inno di Mameli - si può riassumere nella figura di una tartaruga che va lentamente, ma sicura in una direzione precisa.durante la finalissima di Xaveva conquistato il pubblico televisivo sia per la presenza scenica che per essere riuscito a colorare di pop il registro lirico.l’Ep di esordio “In the name of love”, in molti si sarebbero aspettati da lui un album e poi la partecipazione al Festival di ...

SerieA : Sarà @LorenzoLicitra a cantare l'Inno di Mameli prima della Finale di #TIMCup Il cantante siciliano si esibirà anc… - LorenzoLicitra : “SAI CHE TI HO PENSATO SEMPRE” Fuori il 17/05/19 #SCTHPS ?? Pre Save ???? - ZoomMagazineIT : X Factor, l’atteso ritorno di Lorenzo Licitra: esce il brano “Sai che ti ho pensato sempre” (AUDIO)… -