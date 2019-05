In Ucraina non c’è più una maggioranza di governo

Ucraina - il comico Zelensky è il nuovo presidente : "Non vi deluderò mai" : L'attore e comico Vladimir Zelensky ha fatto il pieno di voti, con oltre il 70% di preferenze contro il 25,3% del presidente Poroshenko, che ha ammesso la sconfitta. L'attore esulta: "Prometto che non vi deluderò mai". Per Mosca, "una ventata di cambiamento"

Elezioni Ucraina - Zelensky presidente con oltre il 70% dei voti. Il comico ha battuto Poroshenko : “Non vi deluderò mai” : Il prossimo presidente dell’Ucraina – secondo i primi exit poll dopo il ballottaggio – sarà Volodymyr Zelensky. Il comico – candidatosi senza alcuna esperienza politica – è dato in vantaggio sul presidente uscente Petro Poroshenko con il 73% dei consensi. “Questi dati – ha affermato Poroshenko ammettendo la sconfitta – sono evidenti e mi danno tutti i motivi per chiamare il mio avversario e fargli ...

Ornella Vanoni : "La mia cameriera Ucraina mi chiese se sapevo come si poteva uccidere Putin" : E’ indubbiamente il personaggio del momento e non è un caso che tutti i programmi se la contendano. Ornella Vanoni stupisce ogni volta che appare in tv, tra improvvisazione, ironia e perle inarrivabili.Un copione rispettato anche a Cartabianca dove la cantante è stata intervistata e interpellata sulle recenti vicende che hanno coinvolto Toto Cutugno, suo compagno d’avventura – nonché vicino di banco - a Ora o mai più. “Non lo fanno ...

Non solo Al Bano e Toto Cutugno - tutti gli italiani banditi dall’Ucraina per colpa del successo in Russia : Via, fuori, aria, circolare. Sono tanti gli italiani banditi dall'Ucraina, colpevoli di amare troppo la Russia e, per questo, possibili minacce per la sicurezza nazionale. solo qualche giorno fa, aveva fatto scalpore la notizia di Al Bano inserito in una black list di personaggi pericolosi per la sicurezza nazionale, con un embargo dall'Ucraina che, in un certo modo, aveva anche fatto sorridere per la reazione dell'artista di Cellino San ...