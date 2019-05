Il presidente dell' Istat | I troppi immigrati? Possono destabilizzare

Bolzano - il compagno della vicepresidente del consiglio provinciale Mattei (Lega) nominato nel cda di Terme Merano : Il compagno della vicepresidente del consiglio provinciale della Lega, Rita Mattei, è stato nominato vicepresidente delle Terme di Merano, società partecipata della Provincia Autonoma di Bolzano. Lui è Karl Martinelli, da anni attivista del Carroccio e convivente di Mattei, già membro del cda del teatro comunale e dell’associazione Kurhaus, che ora guadagnerà altri 6mila euro l’anno, più un gettone di presenza di 150 euro per ogni seduta. ...

Il presidente dell’Ostia Mare chiama De Rossi : “Per lui porte sempre aperte” : L’OstiaMare non è un posto qualsiasi. Il campo “Anco Marzio”, Via Amenduni, è il luogo da cui tutto, per Daniele De Rossi, è cominciato, da ragazzino, nel percorso calcistico. Nella trasmissione “Sport Academy”, su Radio Cusano Campus è intervenuto il presidente dell’A.S.D. OstiaMare, Luigi Lardone: “Che Daniele De Rossi possa tornare, alla base, all’OstiaMare, non è un’idea così distante, per l’amore che ha Daniele per quella ...

Reddito di cittadinanza - il presidente dell'Inps : il caso "rinunce" è infondato : "Su un milione e 125mila domande, abbiamo avuto una decina di persone che si è limitata a chiedere informazioni se fosse possibile rinunciare, ma nessuna richiesta reale", spiega Tridico

Consiglio europeo della ricerca - un italiano alla guida : dal 2020 il presidente sarà Mauro Ferrari : sarà il pioniere della nanomedicina in Usa, l’italiano Mauro Ferrari ad assumere l’incarico di presidente del Consiglio europeo della ricerca (ERC) da gennaio 2020 a Milano. “Nulla può essere risolto senza un forte contributo della scienza, della scienza di base e di quanto ci arriva da questa. E per me è un incredibile privilegio avere l’opportunità di assumere la presidenza dell’European Research Council, un onore ...

È morto Roberto Silva - presidente dell’azienda di detersivi Italsilva : aveva 53 anni : È morto Roberto Silva, presidente dell’azienda di detersivi ItalSilva: aveva 53 anni. Silva è morto dopo che domenica 12 maggio era rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta. Stava partecipando a una gara in Toscana, la Granfondo della Versilia, quando

Lecce - il presidente Sticchi Damiani : “L’ Atalanta il modello. Investiremo 10 milioni sullo stadio. Ora relax in barca - appena Tachtsidis me la restituisce” : Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato a “La Gazzetta dello Sport“, dopo la promozione in Serie A. In particolare il patron dei pugliesi ha ripercorso le emozioni della partita contro lo Spezia: “Non ho resistito alla commozione, quando io e mia moglie Marina siamo sbucati dal tunnel sul prato del Via del Mare, per la premiazione davanti a 30.000 tifosi. Io, da sempre, sono uno di loro: nella mia ...

Living Planet Symposium - il neopresidente ASI : “L’Italia è molto orgogliosa delle proprie attività spaziali” : Il neopresidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, è intervenuto questa mattina a Milano, in occasione dell’apertura del Living Planet Symposium, l’evento promosso dall’Agenzia Spaziale Europea e considerato la più grande conferenza sull’Osservazione della Terra dallo spazio: “L’Italia è molto orgogliosa delle proprie attività spaziali,” ha dichiarato Saccoccia, rimarcando il ruolo ...

Corsa salvezza - il presidente dell’Empoli Corsi : “i nostri avversari adesso hanno paura” : “Una bella vittoria e una bella prestazione, forse le nostre motivazioni erano superiori. La squadra ha ritrovato salute dopo una serie di difficoltà di carattere fisico. Ora ci sono due partite che sembrano insormontabili, ma proveremo con entusiasmo a fare l’impresa”. Sono le dichiarazioni del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1 sulla volata ...

Fiorentina - Morabito (presidente Ussi Toscana) : “Lettera Della Valle un errore madornale” : La Fiorentina perde ancora, lo fa in casa contro il Milan. Prosegue dunque la striscia di risultati negativi per i viola, che va ormai avanti da mesi. Ma prima Della sfida, il patron Diego Della Valle aveva pubblicato su “La Nazione” una lettera in cui manifestava il suo disappunto contro tutti quei tifosi che stanno mandando avanti una contestazione che dura da un po’. A tal proposito è voluto intervenire anche Franco ...

Serie BKT 38esima giornata pomeriggio di festa allo Scida dopo il successo sull’Ascoli e la salvezza. Il presidente Gianni Vrenna ha dichiarato che Stroppa rimarrà alla guida della squadra : Crotone 3 Ascoli 0 Marcatori: Simy 40°, Pettinari 47°, Benali 56° Crotone (3-5-2): Cordaz, Vaisanen, Spolli (Cuomo), Marchizza, Sampirisi,

Il presidente della Rai - Foa visita il museo del cioccolato di Modica : Il presidente della Rai Marcello Foa ha visitato ieri il museo del cioccolato di Modica. Ad accogliere il presidente in laboratorio, Ignazio Iacono

Basket : è morto Gianni De Michelis - presidente di Lega negli Anni ’80 e ’90 e tra i fondatori dell’ULEB : All’età di 78 Anni, nella notte, è morto GiAnni De Michelis, uno dei volti più conosciuti della Prima Repubblica, oltre a essere tra gli uomini che più si impegnarono per la causa di Bettino Craxi all’interno del Partito socialista. Fu inoltre ministro per diverse volte e vicepresidente del Consiglio dei Ministri nella breve stagione del governo De Mita, sul finire degli Anni ’80. A De Michelis non sono Legate soltanto le ...

L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per “associazione per delinquere” : L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per le accuse di “associazione per delinquere finalizzata alla corruzione” e “accesso abusivo a sistema informatico”. Montante – che aveva ottenuto una certa popolarità grazie