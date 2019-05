Il mega crossover Crisis on Infinite Earths avrà la durata di cinque ore ma le vacanze di

optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) I primi dettagli in arrivo dagli Usa sulonha già sconvolto il pubblico. In realtà chi segue le serie Arrow, The Flash e Supergirl sa bene che il prossimosarà letale per uno degli eroi del nostro amato universo The CW/ DC e in molti pensano che sia proprio Oliver a lasciarci.Arrow tornerà il prossimo anno con un'ottava e ultima stagione e la settima si è conclusa con la sua partenza al fianco di The Monitor proprio per fermare la distruzione dell'Arrowverse, questo lascia pensare che sarà lui la vittima delper permettere agli eroi "positivi" come Barry e Kara di continuare a vivere.Ma se il presunto sacrificio finale di Oliver sembra ormai certo quello che in molti non si aspettavano è che ilonpotrebbe durate molto più del solito per ben due motivi. Il presidente The CW ...

LxghtningSteel : UN MEGA CROSSOVER - BHXG90 : RT @dan9it: Ragazzi che finalone Arrow! Finalmente dopo un bel po' di noia ci sono riusciti. E ora si attendono le prossime col mega crosso… - dan9it : Ragazzi che finalone Arrow! Finalmente dopo un bel po' di noia ci sono riusciti. E ora si attendono le prossime col… -