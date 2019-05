motorinolimits

(Di venerdì 17 maggio 2019)è una delle più importanti fiere internazionali dell’aftermarket enon poteva certo mancare. La manifestazione è cresciuta esponenzialmente grazie alla qualità degli espositori presenti e alle innovazioni di prodotto nei settori della componentistica, dell’infotainment e del car service. Inoltre l’edizionevedrà la presenza di una nuova area dedicata ai sistemi di… L'articoloper laadMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Coyote per la sicurezza ad Autopromotec 2019 - MotoriNoLimits : Coyote per la sicurezza ad Autopromotec 2019 - cofeecakegirl : Ma quanto è idiota Trump?! Cioè fa una recinsione con pali d’acciaio dipinti di nero per accumulare calore così da… -