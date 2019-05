Come smascherare il latte straniero nella mozzarella di bufala

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) I ricercatori dell’Istituto per il sistema produzione animale in ambiente mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ispaam) hanno messo a punto un sistema in grado di rilevare una delle forme di adulterazione più comuni delladicampana DOP. Lo studio, pubblicato su Food Chemistry, attraverso l’analisi proteomica delle caseine ha permesso di riconoscere dei marcatori molecolari indicatori della presenza die/o cagliata didi provenienza straniera, miscelati conprodotto in Italia. Questa scoperta consentirà di realizzare test di routine veloci ed economici per individuare eventuali adulterazioni die formaggi dacampana con materie prime provenienti al di fuori dell’area di produzione. “Ildelle nostre bufale ha caratteristiche genetiche che lo differenziano da quello proveniente da altri paesi. Grazie a questo ...

