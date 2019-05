Balìa di Delmoro è l’inquietudine del nostro divenire una società dei consunti | un indie

optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) "" diè il manifesto della complessità di un artista dalle larghe vedute, un ragazzo che non riesce a fossilizzarsi su una singola scelta e proprio per questo libera sul foglio ogni idea e ogni passione. Lo si evince dal sound, dai testi e dalla cura delle liriche, un intreccio di dettagli che ci presentano un album creato con metodo e ricerca, forte nel ritmo e intenso nella sostanza. Mattia Del Moro, questo il suo vero nome, ha un percorso costellato di esperienze e dedizione: nel 2009 ha pubblicato il suo primo disco in lingua inglese, "Landscapes", sotto le mentite spoglie di Brown And The Slaves e nel frattempo si laurea in Architettura a Venezia.Nei suoi progetti, però, non troviamo fabbricati e design: Mattia continua sulla strada della musica e con Delta Music si veste di elettronica e, parallelamente, suona dal vivo con Mind Enterprises. Londra, Lisbona e ...

