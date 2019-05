Avviso ai terrestri | intervista ad Annie Proulx

vanityfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) La leggenda vuole che una sera, quando ancora abitava nel Wyoming, entrando in un bar la sua attenzione fosse stata attirata da un cowboy di mezza età. Nonostante fosse tutto agghindato per la serata, i suoi vestiti erano logori, gli stivali macchiati. Era magro e slanciato, muscoloso in modo ferino. Se ne stava appoggiato a un muro, gli occhi fissi su alcuni giovani cowboy che giocavano a biliardo. C’era qualcosa, nella sua espressione, una specie di desiderio triste, che le fece pensare che quell’uomo potesse essere omosessuale. Un cowboy gay.è una delle grandi madri della letteratura mondiale con Alice Munro, Joyce Carol Oates, Margaret Atwood, Elena Ferrante, Edna O’Brien,Ernaux. Dopo un Pulitzer (per il romanzoai naviganti) e un PEN/Faulkner (la prima donna), a darle vera notorietà è stato un unico racconto, quaranta pagine appena, diventato poi il film ...