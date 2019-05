Aggredirono 2 giornalisti de L’Espresso | processo per Castellino e Nardulli

romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Roma – Il 17 settembre ci sara’ la prima udienza delcon rito immediato che e’ stato disposto, in accoglimento alla richiesta della Procura di Roma, per il leader romano di Forza Nuova, Giuliano, e l’esponente di Avanguardia Nazionale, Vincenzo, accusati di lesioni e rapina aggravata per aver aggredito duede L’Espresso lo scorso 7 gennaio, nel corso della commemorazione al Verano della strage di Acca Larentia al Verano. I due sono agli arresti domiciliari dallo scorso 28 marzo. “Noi siamo pronti a lottare anche per Giuliano e Vincenzo, perche’ la repressione ci fortifica, ci unisce e ci moltiplica”, ha commentato in una nota Forza Nuova. L'articolode L’Espresso:perproviene da RomaDailyNews.