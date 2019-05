Vladimir Luxuria ricorda Vladimiro Guadagno | Non dimentico chi ero

Vladimir Luxuria - foto da ragazzo. Post preso d’assalto : “Mai scordare” : Vladimir Luxuria pubblica una foto da giovane (quand’era Wladimiro Guadagno): “Mai dimenticare lividi e botte”. Arriva una cascata di commenti dai fan Vladimir Luxuria, oggi 16 maggio, in occasione della Giornata Mondiale contro l’omofobia, si è resa protagonista di un gesto molto significativo. L’opinionista e politica ha deciso di pubblicare sui suoi profili social una […] L'articolo Vladimir Luxuria, foto ...

Vladimir Luxuria contro l’omofobia : su Instagram mostra com’era : Vladimir Luxuria si schiera ancora una volta contro l’omofobia con un post su Instagram in cui ci mostra com’era. Frizzante, sorridente e spesso sopra le righe, Vladimir è un personaggio che ha conquistato la scena televisiva. Impossibile non amarla e non apprezzarla, soprattutto di fronte al suo coraggio. Prima di diventare Vladimir infatti era semplicemente Vladimiro, un giovane che ha sofferto e lottato per affermare la propria ...

Giornata mondiale contro l’omofobia - Vladimir Luxuria posta una foto di Vladimiro : “Mai dimenticare chi ero ieri” : Attualità Luxuria contro Irama, lancia un appello alle radio: “Non fare ascoltare il pezzo dove canta di voler ‘fare a pugni con un trans'” di Giuseppe Candela “Mai dimenticare chi ero ieri per capire meglio chi sono oggi, mai dimenticare i lividi delle botte sul viso e le ferite del dolore sul cuore per gli insulti e ...

Maurizio Costanzo Show : La Confessione Shock di Vladimir Luxuria! : Maurizio Costanzo Show: Nella serata dedicata alle “opinioni”, in studio ci sono vari professionisti in merito. Oltre a Vladimir anche Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, oggi opinionisti al Grande Fratello 16. Due personaggi diversi ma molto apprezzati, o quasi! Maurizio Costanzo Show: Vladimir Luxuria si considera una opinionista a 360° su molti argomenti. Ma rivela anche qual è l’aspetto di questo lavoro che non le è mai piaciuto! Dopo la ...

Vladimir Luxuria - rivelazione inaspettata al Costanzo Show : “Gli autori ti incanalano” : Maurizio Costanzo Show, Vladimir Luxuria parla del ruolo di opinionista in televisione Vladimir Luxuria al Maurizio Costanzo Show è stata protagonista di una rivelazione davvero inaspettata! Nella puntata di stasera si parlava di opinionisti in televisione e infatti tutti gli ospiti erano rappresentanti di questa categoria. Da Iva Zanicchi e Malgioglio che ora sono al […] L'articolo Vladimir Luxuria, rivelazione inaspettata al Costanzo ...

Vladimir Luxuria - aggressione dopo il Costanzo Show : “Non deve succedere” : Maurizio Costanzo Show, aggressione a un ragazzo dopo la registrazione: il racconto di Vladimir Luxuria Vladimir Luxuria poco fa ha raccontato un episodio avvenuto dopo la registrazione del Maurizio Costanzo Show. Tutto è avvenuto quando era ancora nei pressi degli studi in cui si registra la trasmissione. Vladimir si trovava in macchina e stava andando […] L'articolo Vladimir Luxuria, aggressione dopo il Costanzo Show: “Non deve ...

Sgarbi sbotta dalla D'Urso : 'Ho visto Vladimir Luxuria che batteva sulla strada' : Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live non è la D'Urso. Tra i tanti ospiti presenti in puntata c'è stato anche Vittorio Sgarbi, politico, opinionista e personaggio televisivo italiano che ha partecipato allo scontro 'Uno contro tutti'. Come spesso accade, l'uomo ha avuto un diverbio molto acceso con i presenti in studio, in particolare con l'ex protagonista del Grande Fratello Daniela Martani. Per i primi 10 minuti di attacchi da ...

La confessione di Vladimir Luxuria : "Sono andata con una donna - ma..." : In una nuova puntata de Le Iene , Vladimir Luxuria è diventata complice della produzione del programma, nell'organizzazione di uno scherzo ai danni di alcuni malcapitati e ignari utenti su Tinder. L'...

Vladimir Luxuria rivela : “Sono andata con una donna. Ci siamo baciate con la lingua ma quando con la bocca è scesa lì sotto…” : Vladimir Luxuria ha raccontato senza censure alcuni episodi della sua vita privata in un’intervista a Le Iene. Il tema, neanche a dirlo, era il sesso. “Sono andata con una donna. Ci siamo baciate con la lingua, le ho toccato il seno e subito ho pensato: ‘Lo voglio pure io così’. Ma quando poi con la bocca è scesa lì sotto non mi si alzava niente, sembrava che masticasse una cicca. Non mi eccitava”, ha raccontato. “Perché ...

Le Iene Show 2019 : Vladimir Luxuria e Tinder alla ricerca dell’amore (VIDEO) : Le Iene Show 2019: Vladimir Luxuria e Tinder nel nuovo servizio Tinder e sorpresa di Mary Sarnataro (VIDEO). Nella puntata di ieri de Le Iene Show, è tornato il consueto appuntamento con i servizi di Mary Sarnataro della serie “Tinder e Sorpresa” dopo il successo ottenuto con Taylor Mega (che trovate qui), Nina Moric (qui il servizio) e Malena (qui il servizio). In questa tipologia di servizi la Iena fa iscrivere l’ospite a Tinder ...

Vieni da me - Caterina Balivo e la gaffe su Vladimir Luxuria : Caterina Balivo è stata protagonista di una gaffe durante la puntata di Vieni da me, in onda l’11 aprile su Rai1, con ospite in studio Alba Parietti. Durante il momento delle “Domande al buio” la conduttrice chiede alla coscia lunga della sinistra, come è stata ribattezzata negli anni, qualche nome di opinionisti, come lei, a tutto tondo, dalla politica all’intrattenimento. “Di opinionisti bravi che spaziano dalla ...

Vieni da me - gaffe di Caterina Balivo su Vladimir Luxuria "opinionista donna" : Scivolone di Caterina Balivo nell'ultima puntata di Vieni da me, il talk show del pomeriggio di Rai 1. Durante lo spazio dedicato alle domande al buio, la conduttrice di Aversa ha chiesto all'ospite Alba Parietti alcuni nomi di colleghi e colleghe che, proprio come lei, sanno destreggiarsi con sagacia come opinionisti in programmi di intrattenimento e di politica. Molti gli uomini menzionati inizialmente dalla showgirl piemontese, da ...

Irama risponde alle accuse di Vladimir Luxuria : Il vincitore di Amici chiude la polemica accesa dalla politica transessuale e diretta al brano «Stanotte», per una presunta frase omofoba contenuta...

Irama dopo le polemiche con Vladimir Luxuria : 'Una persona che non ha capito la grammatica' : Irama risponde a Vladimir Luxuria . Vladimir aveva criticato il cantante per alcuni versi di una sua canzone che si concludono con la frase 'fare a pugni con quel trans', bollandola come frase '...