Tina Kunakey | quanto è bella la modella neomamma

Il primo red carpet post parto è stato al Festival del Cinema di Cannes per Tina Kunakey, moglie di Vincent Cassel. La modella francese, 22 anni, da poco diventata mamma per la prima volta, ha sfilato mercoledi, alla presentazione de Les Miserables. In lungo blu navy, capelli ricci sciolti, i sorrisi di sempre, Tina ...

E' nata la piccola Amazonie! Vincent Cassel e Tina Kunakey sono genitori : Vincent Cassel è di nuovo papà. È venuta alla luce Amazonie, nata dall'amore con la seconda moglie Tina Kunakey. La modella 22enne, infatti, ha partorito nella mattinata del 19 aprile: a dare l'annuncio è stato lo steso su Instagram, pubblicando la foto di un paesaggio amazzonico con una didascalia inequivocabile. "È nata Amazonie", già soprannominata "Zozo" in famiglia, come ha rivelato in un commento al post Zakri Kunakey, fratello di Tina.Per ...

Tutto ha avuto inizio nel 1991 con Demi Moore, incintissima e stupenda, sulla copertina di Vanity Fair. Da allora è stato un tripudio di pancioni nudi e famosi, da Britney Spears a Belen Rodriguez, fotografati per i magazine più patinati del pianeta. In quella che è una gara ormai trentennale alla cover più bella, Vincent Cassel vince un premio insolito: può vantare due mogli in dolce attesa in copertina. La prima è stata Monica Bellucci, che si ...