«Stranger Things» | Lego ci porta nel Sottosopra

gqitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) Mettete in salvo i vostri pupazzetti preferiti: il temibiledipare aver raggiunto anche il mondo dei. Lo dimostra il primo, grande set che il celebre marchio di costruzioni ha deciso di dedicare alla popolarissima serie tv targata Netflix, che – come i fan ben sanno - racconta le fantascientifiche avventure di una cittadina statunitense tra mostri spaventosi e omaggi ai gloriosi anni '80. In particolare il set in questione, composto dalla bellezza di 2287 pezzi, riproduce la casa di Joyce Byers, la mamma interpretata da Winona Ryder, con tanto di minifigure che rappresentano i protagonisti della storia, lo sceriffo Hopper, Eleven e il gruppo di avventurosi amici formato da Will, Lucas, Mike e Dustin. Ma c'è spazio anche per il Demogorgone, uno dei mostri più celebri della serie, letteralmente capovolto a testa in giù. ...

Screenweek : Per la prima volta, #LEGO e @NetflixIT hanno unito le forze. Ecco lo splendido set dedicato alla serie cult… - fioravanti76 : RT @Artibani1: C'è il Lego di Stranger Things compreso di Sottosopra ruotante. Pensavo di non aver bisogno di altro dopo la Morte Nera ma m… - MyssRelaXananas : She's Gotta Have It - 24 maggio The Handmaid's Tale - 5 giugno Big Little Lies - 9 giugno Pose - 11 giugno Stranger… -