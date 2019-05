SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C Tabellone | gli orari | Monza sulla Rai | 1° turno nazionale

SORTEGGIO PLAYOFF Serie C/ Tabellone : Potenza Catania - partite 1° turno nazionale : Sorteggio playoff Serie C 1° turno fase nazionale , Tabellone e accoppiamenti della prossima fase che si disputerà tra domenica 19 e mercoledì 22 maggio.

SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C/ 1° turno fase nazionale : il Catania sarà testa di serie : SORTEGGIO PLAYOFF serie C 1° turno fase nazionale , tabellone e accoppiamenti della prossima fase che si disputerà tra domenica 19 e mercoledì 22 maggio.

SORTEGGIO PLAYOFF Serie C/ 1° turno fase nazionale - tabellone e accoppiamenti : Sorteggio playoff Serie C 1° turno fase nazionale , tabellone e accoppiamenti della prossima fase che si disputerà tra domenica 19 e mercoledì 22 maggio.

Russia-Italia - Playoff Fed Cup : SORTEGGIO e ordine incontri. Apre Potapova-Trevisan - gioca Paolini. Errani in doppio - out Giorgi : Si è svolto il sorteggio per definire l’ordine degli incontri di Russia-Italia, match valido per la permanenza nel World Group II della Fed Cup. Le azzurre scenderanno in campo sulla terra rossa indoor della CSKA Arena di Mosca nel weekend del 20-21 aprile con l’obiettivo di evitare la retrocessione nella Serie C del tennis internazionale, la missione si preannuncia molto complicata considerando l’avversario di assoluto ...