Se Cannes 2019 è un’ottima occasione per vedere Leo DiCaprio sul red carpet

Alessandra Ambrosio di fuoco al Festival di Cannes 2019 : Sul red carpet de I Miserables al Festival di Cannes 2019 c'è Alessandra Ambrosio ma il suo abito con scollatura ancillare incrociata e i movimenti che la modella sceglie per valorizzarlo ci portano piuttosto a Westeros e a Il trono di Spade. La serie cult si chiuderà questo weekend, ma nel frattempo ha lasciato i fan già sotto choc per il cambiamento repentino di quella che era la loro regina preferita. Daenerys, madre dei draghi fa liberatrice ...

A Cannes sarà presentata la nuova edizione del Premio Kinéo 2019 : Al 72° Festival di Cannes, il 22 maggio, nel corso di una giornata tutta italiana che comprende il “Tributo” a Lina Wertmüller e a Giancarlo Giannini per l’indimenticabile film “Pasqualino Settebellezze”, restaurato dal Centro Sperimentale di Cinematografia/Cineteca Nazionale con Genoma Films e la presentazione del nuovo film da loro coprodotto, “Dittatura Last Minute – Addio Ceausescu”, sarà ...

Festival di Cannes 2019 - I morti non muoiono di Jim Jarmusch : In una sonnolenta cittadina qualunque dell’America, chiamata Centerville (ma potrebbe chiamarsi Twin Peaks), c’è qualcosa di strano. La luna è enorme, le ore delle giornata hanno una scansione imprevedibile, gli orologi non funzionano bene e nemmeno le stazioni della radio, mentre gli animali hanno comportamenti bizzarri. “Qualcosa di strano sta per succedere”, dice il poliziotto Ronnie Peterson (Adam Driver) al suo partner più anziano, Cliff ...

Festival di Cannes 2019 - Trump i populisti e la disparità di genere : le “sentenze” della giuria : Trump, i populisti e la disparità di genere. Anche i giurati di Cannes, quattro donne (Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher, Elle Fanning, Maimouna N’Diaye) e quattro uomini (Yorgos Lanthimos, Robin Campillo, Pawel Pawlikoski, Elki Bilal), capitanati da Alejandro Gonzalez Iñarritu, hanno sentenziato prima di ritirarsi e riemergere tra una decina di giorni quando riappariranno con il nome del vincitore della Palma d’Oro 2019. Il tre volte premio ...

I 5 look migliori del Festival di Cannes 2019 : Il Festival di Cannes, che si tiene annualmente durante il mese di maggio nella città francese di Cannes, celebra il mondo cinematografico e i più importanti film in uscita. Quest'anno la grande rassegna si terrà dal 14 al 25 maggio e sarà curato dal regista Alejandro Inàrritu, il quale sarà a capo della commissione esaminatrice. Vediamo insieme quali sono i look più acclamati che hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes nella ...

Cannes 2019 - i look e la cerimonia d'apertura : La 72esima edizione del festival di Cannes ha avuto inizio e a dare il via ci ha pensato Alejandro Gonzalez Inarritu, presidente della giuria. Il regista messicano, nel corso della cerimonia di apertura, ha dichiarato il suo amore al cinema “con il suo potere liberatorio dell’immagine”, il cinema come “esperienza che può cambiare anche il mondo”.Inarritu ha emozionato la platea del Grand Theatre Lumiere ...

Selena Gomez al Festival di Cannes 2019 sexy come Madonna nel 1991 : Rock, carismatici, molto divertiti, irriverenti e sexy. I red carpet del Festival di Cannes degli Anni 90 erano così, ma Selena Gomez nel 2019 riaccende in un semplice look quel glamour e quell'ironia. Il corpetto bianco che compone la sua mise da sera per l'anteprima mondiale di "I morti non muoiono" di Jim Jarmusch, film di apertura della kermesse, ricorda parecchio quello con cui Madonna fece scandalo nel 1991. Al ...

Festival di Cannes 2019 - è di Eva Longoria il primo incidente sexy sul red carpet : Festival di Cannes 2019, la competizione non è ancora partita che già si conta il primo piccolo incidente sexy sul red carpet: Eva Longoria viene tradita dal profondo spacco del suo abito da sera, complice una folata di vento dal mare. Nessun sorriso a denti stretti e nessuna reazione scomposta da parte dell'attrice nonchè ambasciatrice di bellezza, che con garbo ricompone la veste tra una falcata e l'altra del suo ...

Zombie e tradizioni a Cannes 2019 : “La grande domanda”, titola l’imbattibile newsletter di Deadline (per i tempi della notizia, almeno: Variety è più bravo a raccontare storie). Siamo curiosissimi di conoscere la grande domanda di Cannes 2019, aperto ieri dagli Zombie di Jim Jarmusch, “The Dead Don’t Die” e un cast da far felice anch

7 domande al Festival di Cannes 2019 : Il delegato generale Fremaux ha incontrato la stampa, da solo, alla vigilia del Festival di Cannes 2019 e ha risposto alle curiosità che in questo momento tengono banco Il clamore per il film di Tarantino «È bello che un amico torni qui, ed è un grosso evento. Lo stesso sarà con il film di Almodovar, con i Dardenne. Per Tarantino questo è il nono film, a 25 anni da quando uscì Pulp fiction. Il film esce a fine luglio negli Usa, e anticipare la ...

Cannes 2019 - tutti i look delle star : Elle Fanning in Dior Haute CoutureLe scarpe Dior di Elle FanningAlice RohrwacherI sandali di Alice RohrwacherAlejandro Gonzalez InarrituMaimouna N’diayeTrois, deux, un… maintenant! Tagliato il nastro di partenza della 72esima edizione del Festival di Cannes. Sulla Croisette si scaldano i motori per la lunga 12 giorni di red carpet, eventi, party… e party…e ancora party! Lunga e ricca la parade di star (ma anche di immancabili ...

L’Italia al Festival di Cannes 2019 : Forza Favino ! : Favino a Cannes con "Il Traditore" unico titolo italiano in corsa per la Palma D'Oro. Il 24 maggio la proiezione. Comincia oggi fino al 25 maggio, una delle rassegne cinematografiche più importanti al mondo. E alla 72esima edizione l’Italia è in competizione con il film di Marco Bellocchio “Il ...

Selena Gomez è arrivata in Costa Azzurra per il Festival di Cannes 2019 : Oggi presenta il suo nuovo film The post Selena Gomez è arrivata in Costa Azzurra per il Festival di Cannes 2019 appeared first on News Mtv Italia.