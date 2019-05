Scintilla di Colorado dimagrito | in forma grazie alla dieta chetogenica

gossipetv

(Di giovedì 16 maggio 2019): Elena Morali svela laseguita dal fidanzato Gianluca Fubelli, in arte, è oggi decisamente più magro rispetto al comico che abbiamo conosciuto anni fa aCaffè. Il fidanzato di Elena Morali, come quest’ultima ha confermato pochi minuti fa sui suoi social, si è messo aed ha deciso di … L'articolodi: inproviene da Gossip e Tv.

egoasavakit : ...Purtroppo @Colorado_tv è ormai giunto al termine; ma NON dimentichiamo che la comicità è una cosa seria!!!… - EImmorale : RT @LaGio_91: Comunque se #Scintilla è veramente innamorato di #ElenaMorali, dovrebbe dirle che non sa ballare, non sa far ridere, non ha i… - LaGio_91 : Comunque se #Scintilla è veramente innamorato di #ElenaMorali, dovrebbe dirle che non sa ballare, non sa far ridere… -