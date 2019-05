Raffy da Venerdì 17 Maggio in radio con il singolo “Tortellini in Lamborghini ”

Raffy da Venerdi 5 Aprile in radio il singolo “Raffy Di Modena” : ALL MUSIC NEWS Raffy da Venerdi 5 Aprile in radio il singolo “Raffy Di Modena” Dopo l’ottimo risultato in radio e in classifica emergenti con il brano “Dimenticare a memoria”,prodotto da Luca Venturi, la giovane cantautrice, Raffy da venerdì 5 Aprile è in radio e su tutte le piattaforme streaming e di digital download con “Raffy DI MODENA”. Il brano è stato scritto dall’artista e da Costi Ionita (multi platinum, Billboard hot ...