Pirelli | «la potenza è tutto senza controllo»

(Di giovedì 16 maggio 2019) «Power is nothing without control» è lo slogan che da 25 anni esatti accompagna il brandinil mondo. È al suo famoso pay off che la società dedica quindi l'Annual Report 2018, celebrandone l’anniversario con i racconti di tre scrittori internazionali, un video e una serie di immagini fotografiche che propongono alcune delle sue tante possibili interpretazioni. La fortunata campagna di lancio di «Power is nothing without control» ritraeva Carl Lewis, fotografato da Annie Leibovitz nella classica posizione del velocista ai blocchi di partenza, mentre calzava scarpette rosse con tacchi a spillo poi divenute leggendarie. La foto, scattata in Texas nel 1994 e divenuta un’icona della creatività pubblicitaria, trasmette un messaggio che è stato in grado di resistere agli anni perché ancorato alla dimensione del prodotto, il pneumatico, e al tempo stesso capace di sfuggere ai ...

