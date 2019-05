TgLa7 : #Legnano: indagini su sindaco, incarico in cambio voti. Per l'accusa avrebbe cosi' ottenuto appoggio al ballottaggio - TelevideoRai101 : Legnano, pm: incarico in cambio di voti - supercicciolo : RT @TgLa7: #Legnano: indagini su sindaco, incarico in cambio voti. Per l'accusa avrebbe cosi' ottenuto appoggio al ballottaggio -

Avrebbe ottenuto appoggio al ballottaggio, promettendo unpresso una partecipata alla figlia di un candidato escluso al primo turno. E' l'accusa al sindaco diFratus,arrestato con due assessori per corruzione, turbativa d'asta e corruzione elettorale. Il pm di Busto Arsizio,D'Amico,parla di "spregiudicate manipolazioni di procedure" per nominare "amici e conoscenti, manovrabili e riconoscenti". "Pilotate dagli indagati le principali nomine in Comune e partecipate" ed è "disarmante lo scarso senso della legalità".(Di giovedì 16 maggio 2019)