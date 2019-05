Juventus | ancora un infortunio muscolare | si ferma Chiellini | un problema da risolvere in

sportfair

(Di giovedì 16 maggio 2019)falcidiata dagli infortuni in questa stagione, Allegri se ne lamenta ma bisognerebbe capire il motivo di tutti questi acciacchi “E’ stata una mattinata speciale, quella di oggi: per la Juve e per i suoi tifosi, presenti in gran numero sugli spalti del Training Center per una sessione di allenamento aperto. Oltre cinquecento gli spettatori, ospiti di(fra loro, in gran parteMember e tifosi degli Official Fan Club), che fra un applauso, un sorriso e una foto con Jay hanno assistito alla sessione della squadra (in campo oggi anche Leonardo Bonucci, mentre per, fastidioal polpaccio sinistro ), che dopo un riscaldamento atletico e tecnico, ha disputato un mini torneo divisa in quattro formazioni, proprio sotto i loro occhi“. All’interno del comunicato del sito ufficiale dellasulla giornata odierna, c’è ...

pisto_gol : Dall’editoriale di Damascelli su Tuttosport si evince che Giraudo-radiato per le note vicende di Calciopoli-fu deci… - FabrizioRomano : Il futuro di Antonio #Conte è ancora totalmente aperto. Dopo il no alla Roma annunciato dallo stesso allenatore, al… - MatteoPedrosi : #Juventus, #Allegri ai saluti. Ma attenti a dar per già fatto #Conte ai bianconeri. Magari lo sarà, ma a me risulta… -