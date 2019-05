Il mistero di Erik | giovane ​pisano morto a Londra

ilgiornale

(Di giovedì 16 maggio 2019) Francesca Bernasconi Si era trasferito nella capitale londinese da pochi mesi. Misteriose le circostanze della morte Si era trasferito ada alcuni mesi, il 23enne di Pisaa Islington, quartiere centrale della capitale inglese. Il suo corpo è stato trovato in strada lo scorso sabato, ma ci sono voluti tre giorni per identificarlo e dare un nome a quei resti senza vita. Si chiamavaSanfilippo, 23 anni, di Montopoli, in provincia di Pisa e in Inghilterra faceva il pizzaiolo. Le cause della morte restano, per il momento, un, così come le circostanze che hanno lasciato ilsenza vita. Le notizie che arrivano dall'Inghilterra sono ancora frammentarie: il corpo disarebbe stato ritrovato da un residente del quartiere dentro un cassonetto, ma altre fonti riferiscono che i resti si trovassero in strada, accanto a un bidone dei rifiuti. Per ora la ...

