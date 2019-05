Il Jeremy Kyle Show è stato cancellato dopo il suicidio di un concorrente

The Jeremy Kyle Show - chiuso il programma dopo la sua sospensione. L’ad dell’emittente : “È il momento giusto per mettervi fine” : Il controverso programma televisivo The Jeremy Kyle Show chiude i battenti definitivamente in Gran Bretagna. Lo ha annunciato l’emittente Itv dopo aver già deciso la sospensione nei giorni precedenti. La trasmissione, concepita per trattare di liti familiari e tra conoscenti, era finita nella bufera a causa del suicidio di un partecipante, Steven Dymond di 62 anni, trovato morto il 9 maggio una settimana dopo la registrazione di un ...

