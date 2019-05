ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) In un futuro non lontano lopotrebbe diagnosticare un tipo di infezione all’orecchio dei bambini. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Washington, infatti, ha sviluppatolicazione percapace di individuare i segnali dell’otite media con versamento. L’app è facile da usare, ma ricordiamo che non dispensa dalla necessità di rivolgersi a uno specialista qualificato, e non ha la valenza di una diagnosi medica. Foto: Depositphotos Per capire come funziona quest’idea, bisogna sapere per sommi capi che cosa accade all’interno dell’orecchio quand’è in corso un’infezione come quella indicata. Si accumula del fluido nell’orecchio medio dietro al timpano e questo accumulo causa dolore e problemi all’udito, per questo il National Institutes of Health identifica le infezioni all’orecchio come ...

Noovyis : Un nuovo post (Creata un’app per smartphone che “sente” la presenza di un’infezione all’orecchio) è stato pubblicat… - fattoquotidiano : Creata un’app per smartphone che “sente” la presenza di un’infezione all’orecchio -