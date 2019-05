Arrestato sindaco leghista di Legnano Salvini | “Non commento | fiducia nei miei e nelle

Arrestato per corruzione il sindaco leghista di Legnano : Arrestato Fratus|Video : Incarichi in cambio di voti: il primo cittadino ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi

È stato Arrestato il sindaco di Legnano - accusato di tangenti e corruzione elettorale : Il sindaco di Legnano (in provincia di Milano), il leghista Gianbattista Fratus, è stato arrestato per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di

Arrestato il sindaco leghista di Legnano : "Tangenti e corruzione elettorale" : Nell'ambito dell'inchiesta 'Piazza Pulita' della Procura di Busto Arsizio è stato messo agli arresti domiciliari il sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus. È quanto si apprende da fonti investigative. Ai domiciliari anche l'assessore alle Opere Pubbliche Chiara Lazzarini, mentre è finito in carcere l'assessore al Bilancio e vicesindaco del comune di Legnano Maurizio Cozzi. Tra le accuse contestate anche quella di ...

Lega - Arrestato il sindaco Gianbattista Fratus : magistrati scatenati prima del voto : L'offensiva delle toghe non si ferma. Oggi è il turno di Gianbattista Fratus, sindaco di Legnano della Lega, arrestato in un'operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale, condotta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Milano su disposizione della Procura della Re

Arrestato il sindaco leghista di Legnano : Gianbattista Fratus è accusato di corruzione elettorale : C’è il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, della Lega, tra gli arrestati nell’operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio. A Fratus sono stati concessi gli arresti domiciliari così come all’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini.In ...

Arrestato il sindaco di Maierà e suo figlio : Nel comune dell'alto Tirreno cosentino, la guardia di finanza ha fermato i due per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Sono stati sequestrati beni per 1,5 milioni di euro

Bancarotta e autoriciclaggio - Arrestato sindaco di Maierà (Cosenza). Sequestrati beni per 1 - 5 milioni : Il sindaco di Maierà, piccolo comune dell’alto Tirreno cosentino, Giacomo De Marco – espressione di una lista civica – e il figlio Gino, sono stati arrestati dai finanzieri della Tenenza di Scalea, per Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. L’inchiesta “Affari di famiglia”, coordinata dalla Procura di Paola, ha portato anche al sequestro di beni per 1,5 milioni di euro ed ha riguardato l’attività di due società, una ...

Maierà. Arrestato il sindaco Giacomo De Marco : Terremoto politico in un piccolo centro del Cosentino. Giacomo De Marco, sindaco di Maierà, comune dell’Alto Tirreno cosentino, e il