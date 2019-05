Whatsapp infetta smartphone con virus-spia | allarme globale | “spyware di compagnia

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) Unhato diversisoltanto attraverso una chiamata tramite, senza bisogno che ci fosse una risposta. Lo ha rivelato lacontrollata da Facebook, un cui portavoce ha spiegato che il numero di dispositivi infetti e’ di ‘alcune dozzine’, e che il problema e’ stato scoperto all’inizio di maggio. Il, tecnicamente uno ‘spyware’, un programma cioè che carpisce informazioni, ad esempio sull’attività web o sulla fotocamera, e le invia a un soggetto terzo, e sfrutta una vulnerabilità del software. “Lo spyware ha tutti i tratti distintivi di unaprivata nota per le sue collaborazioni con alcuni governi per rilasciare spyware in grado di prendere il controllo dei sistemi operativi – ha spiegato il portavoce di-. Abbiamo contattato Citizen Lab e gruppi impegnati per i ...

Agenzia_Ansa : Un virus ha infettato diversi smartphone soltanto attraverso una chiamata tramite #Whatsapp, senza bisogno che ci f… - Corriere : WhatsApp, scoperto virus che infetta il telefono con una sola chiamata - valeriovagnoni : Whatsapp, virus infetta con una chiamata -