Lenovo svela il primo computer pieghevole al mondo

(Di martedì 14 maggio 2019) In attesa che i primi smartphone pieghevoli raggiungano il mercato,pensa già a come applicare questa tecnologia aldei portatili, annunciando ildella storia. Durante il keynote di apertura di Accelerate 19 – la conferenza annuale dove il brand cinese mette in mostra le proprie novità –hato un prototipo della famiglia ThinkPad X1 con uno schermo da 13,3 pollici OLED, con risoluzione 2K, prodotto in collaborazione con LG Display, che si piega esattamente al centro. Quando è piegato, ilha le dimensioni di un vecchio tablet da 7 pollici, mentre basta aprirlo per avere un laptop tradizionale. Concettualmente, l'obiettivo è opposto ai primi telefoni pieghevoli: assicurare la massima portabilità possibile. Se Samsung e Huawei stanno cercando di metterti in tasca un display più ...

