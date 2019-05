Greta salviamo cuccioli uomo | spunta enorme manifesto Pro Vita in via Tiburtina

romadailynews

(Di martedì 14 maggio 2019) Roma – “Questa mattina, a Roma, in via, e’ stato affisso il piu’ grandepro life d’Italia (250 metri quadri), che ha come protagonista Michelino a 11 settimane dal concepimento e lo slogan: ‘Carase vuoi salvare il pianeta,d’. #Scelgola’”. A spiegare il cartellone choc dell’associazione Proe Famiglia sono direttamente Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente anche del Congresso Mondiale delle Famiglie, sottolineando come “l’affissione arrivi poco dopo la vittoria di Prodavanti al Tar in merito ai manifesti anti-aborto che il sindaco di Magione aveva fatto rimuovere con delle assurde motivazioni e in violazione dell’articolo 21 della Costituzione”. “Noi scegliamo Michelino, ci battiamo per ladi tutti, senza ...

zeropregi : RT @valeriorenzi: Roma, torna pubblicità antiabortista che insulta le donne: 'Cara Greta salviamo i cuccioli d'uomo' - valeriorenzi : Roma, torna pubblicità antiabortista che insulta le donne: 'Cara Greta salviamo i cuccioli d'uomo' - MenegazziMarina : RT @ManifPourTousIt: #ScelgolaVita ! “Cara #Greta, se vuoi salvare il pianeta, salviamo i cuccioli d'uomo!” Questa mattina a #Roma è tornat… -