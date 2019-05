lastampa

(Di lunedì 13 maggio 2019) Oggi a Torino si terrà un convegno sulla riduzione delorganizzato dal Collegio Carlo Alberto e dall’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica (Ocpi). Il tema è imnte: il nostroè alto rispetto al resto dell’area dell’euro (rispetto al Pil è il secondo più alto dopo quello greco) e non accenna a ...

codeghino10 : RT @LaStampa: Tre strategie per ridurre il debito pubblico. La strada gialloverde non porta risultati - LaStampa : Oggi a Torino si terrà un convegno sulla riduzione del debito pubblico organizzato dal Collegio Carlo Alberto e dal… - giomo2 : RT @LaStampa: Tre strategie per ridurre il debito pubblico. La strada gialloverde non porta risultati -